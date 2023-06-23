фото: КП-Саратов

Специалисты ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» взяли пробы керна на участке трассы «Балаково-Духовницкое».

Специалисты ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» и областного министерства в ходе мониторинга исполнения нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги», взяли пробы АГБ-слоя, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, измерили их толщину на участке трассы «Балаково-Духовницкое».

Далее эти образцы (керны) проверят на оборудовании в лабораториях ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». Кроме того, в качестве независимых экспертов выступили специалисты лаборатории СГТУ им. Гагарина Ю.А.

Также специалисты замерили геометрические показатели дороги, такие как ровность, поперечные уклоны.