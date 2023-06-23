Ольга Салеева стала директором школы №49 Саратова

Фото: Саратовская мэрия

Директором школы №49 Саратова стала Ольга Салеева. Решение принято на основании конкурса на замещение вакантной должности директора СОШ № 49, сообщила пресс-служба городской администрации.

На конкурс было подано две заявки. Первое заявление написала Ольга Салеева, замещающая должность директора школы №49 на период проведения конкурса. Второе поступило от Марии Якущенко, заместителя директора по учебной работе школы № 41.

Членами конкурсной комиссии были рассмотрены программы развития общеобразовательного учреждения, представленные претендентами. На основе комплекса критериев победителем конкурса признали Ольгу Салееву.