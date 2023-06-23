Людмила Крылова, Заслуженная артистка России: «Благодарю саратовцев за трепетное отношение к гастрольным спектаклям»

Большие гастроли "Современника" прошли при переаншлаге Фото: Елена Маркелова

На сцене Саратовского академического театра драмы при переаншлаге завершились Большие гастроли Московского театра «Современник». В последний вечер зрителям был представлен спектакль режиссеров Константина Хабенского и Данила Чащина.

Перед показом артисты, занятые в постановке, пообщались с журналистами. Особое внимание к своей персоне привлекла легенда «Современника», заслуженная артистка России Людмила Крылова. Саратовцы признались Людмиле Ивановне в любви, упомянув ее незабываемые кинороли в советских фильмах «Добровольцы», «Свертсницы» и других любимых картинах. Представителей СМИ интересовали впечатления актрисы о современном Саратове, ведь она помнит наш город 63-летней давности. Именно тогда состоялись грандиозные гастроли первого состава «Современника», который тогда возглавлял великий Олег Ефремов. Труппа не только сыграла порядка полусотни спектаклей в нашем городе, но и почти полным составом приняла участие в съемках производственной мелодрамы «Строится мост». Людмила Ивановна отметила, что визуально Саратов очень изменился, ведь на его улицах уютные дома уступили место рынкам. Актриса тепло вспоминает город на Волге, ведь во время саратовских гастролей 1960 года она родила старшего сына – Антона Табакова. Журналисты вспомнили рассказ Антона Олеговича о том, как его в маленьком свертке через стюардессу переправляли в Москву. «Ох, уж эти легенды», - рассмеялась Людмила Ивановна. И добавила, что ценит внимание тех зрителей, которые подходят к ней после спектакля поделиться впечатлениями о нем. Легенда «Современника» отметила, что в Саратове именно такая публика и поблагодарила театралов нашего города за трепетное отношение к гастрольным спектаклям.

Коллеги актрисы Владислав Ветров и Иван Стебунов поделились своими впечатлениями о работе над спектаклем «Интуиция». Они назвали ее непрекращающимся процессом, ведь в постановке два состава, и артисты играют всего год. Они подчеркнули душевную атмосферу, которую ощущают, приезжая в Саратов.

Гастроли завершились на высокой трагической ноте! Совместная работа писателя Александра Цыпкина, режиссеров Константина Хабенского и Данила Чащина стала мощным и сокровенным высказыванием, которое свидетельствует о том, что его авторами являются люди, чувствующие чужую боль как свою собственную. Приезд «Современника» в рамках федеральной программы «Большие гастроли», таковым и оказался. «Интуиция» закончилась многоточием. Примем его за обещание театра вернуться в наш город.