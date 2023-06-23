фото: Министерство труда и социальной защиты области

Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщает Пресс-служба министерства труда и социальной защиты Саратовской области.

23 июня в Саратовской области состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», на котором вакантные рабочие места заявили 570 работодателей. Площадки мероприятия посетили более 8,5 тысячи человек.

Среди них те, кто находится в поиске работы, выпускники вузов и ссузов, а также желающие получить консультацию специалистов службы занятости и пройти переобучение по востребованной профессии, в том числе по национальному проекту «Демография».

фото: Министерство труда и социальной защиты области

Работодатели области представили почти 10 тысяч вакансий, проводили экспресс-собеседования и открытые отборы с возможностью быстрого трудоустройства.

«В подобном формате – в масштабе всей страны – мероприятие проводится впервые под эгидой Минтруда России. География проведения – вся область. Для жителей региона одновременно работали 42 площадки. Два месяца назад региональный этап показал свои результаты – работу нашли порядка тысячи человек. Уверен, сегодня многие тоже определились с будущими работниками и работодателями», - подчеркнул исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Как отметила руководитель саратовского подразделения АО «БТК Групп» Юлия Рубцова, подобный формат очень востребован у работодателей: «Мы постоянно находимся на связи с областным центром занятости. Ярмарки вакансий позволяют нам, работодателям, презентовать вакансии, социальный пакет, условия труда сразу большому количеству соискателей. Всегда получаем отклик и находим себе специалистов. Кроме того, мы активно сотрудничаем с профессиональными учебными заведениями по подбору кадров, организовываем стажировки и дополнительное обучение».

Жительница Саратова Ольга Иванова посетила подобное мероприятие впервые. «Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Сыну скоро будет три года, уже начали ходить в детский сад. Задумалась о смене места работы. Узнала, что могу пройти обучение, причем совершенно бесплатно. По образованию я юрист. Мне понравилось направление обучения по управлению персоналом и делопроизводству. Обязательно воспользуюсь этой возможностью», - отметила участница мероприятия.