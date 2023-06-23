фото: пресс-служба Энгельсского района

В Энгельсе продолжается реализация проекта «Живу на Волге – умею плавать!». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Проект реализуется благодаря инициативе Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и направлен на обучение детей и подростков от 7 до 12 лет плаванию.

В летний каникулярный период в бассейнах «Нептун» и «Лазурный» квалифицированные тренеры с первого июня обучают детей поведению на воде и основным навыкам.

— Необходимость занятия спортом для ребёнка ясна и понятна для каждого из родителей. Плавание – это оптимальный вариант для каждого. Узнав про областную программу, я привела сына Дмитрия на занятия, чтобы его научили уверенно держаться на воде. Ходит с удовольствием, поэтому планируем посещать бассейн и дальше, — поделилась мама обучающегося школы № 7 Марина Мыльникова.