Хозяева заброшенных сельскохозяйственных участков в Саратове получат предписания

Специалисты администрации города проверили использование земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сегодня, 23 июня сообщает пресс-служба мэрии.

Председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов совместно с представителями депутатского корпуса, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области, департамента Гагаринского административного района провел выездное мероприятие по использованию земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Было обследовано 12 земельных участков, площадью более 50 га. На каждом участке были выявлены нарушения, в том числе длительное неиспользование собственниками земельных участков по целевому назначению. Им будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В случае не устранения нарушений, материалы направят в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

Работа в данном направлении будет продолжена, - сообщает пресс-служба администрации города.