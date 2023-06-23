фото: ЧП Саратов

В Саратове мужчина не заплатил за шиномотаж и скрылся — пострадал работник СТО. Об этом сообщает «ЧП-Саратов».

Сегодня, 23 июня, в Саратове автомобилист сбил работника шиномотажки и скрылся. По предварительным данным, клиент шиномонтажа на Академика Антонова, 8 не оплатил услуги и попытался скрыться. Наглого гражданина попытался задержать один из работников СТО, но тот сбил 27-летнего работника и скрылся, момент наезда попал на видеокамеры.

Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу с травмами средней тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают транспортное средство и устанавливают личность подозреваемого