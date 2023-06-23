В Александрово-Гайском районе увековечили память погибшего в ходе СВО Никиты Зайцева

фото: Министерство по делам территориальных образований области

В селе Александров Гай имя Никиты Зайцева увековечили на мемориальной доске. Боец погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сегодня, 23 июня сообщает Министерство по делам территориальных образований области.

Мемориальную доску установили на здании средней общеобразовательной школы № 1.

В мероприятии приняли участие глава Александрово - Гайского района Сергей Федечкин, директор школы Асель Сергалиева, председатель правления Александрово - Гайского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Ерошкин а так же ученики школы и жители села.

Право открытия мемориальной доски предоставили родственникам погибшего в ходе специальной военной операции Никиты Зайцева. Память о герое почтили минутой молчания.