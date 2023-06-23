Саратовские мастерицы 39 районов вышили карту области и отправят на Всероссийскую выставку

Фото: Телеграм-канал МинИнфморм64 Z

Саратовская область стала участником Всероссийского проекта «Вышитые карты регионов России». Его предварил аналогичный областной фестиваль.

Карту Саратовской области изобразили 39 районов. Вышивки выбирались не случайно, а по историческому формированию МО. Разноцветные нити соединяют общую картину региона. В технике ковровой вышивки выполнена Волга.

18 июля вышитая карта Саратовской области будет представлена горожанам на фестивале национальных культур «В семье Единой» у парка Липки на улице Волжской.

18 августа ее покажут на Всероссийской выставке вышитых карт всех регионов России в городе Чебоксары.