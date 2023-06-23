фото: ЧП Саратов

Тараканы в раздевалках саратовского дворца водных видов спорта напугали юных спортсменок. Видео опубликовано в ряде региональных телеграм-каналов, в том числе и «ЧП Саратов».

Согласно видеозаписи, в женской раздевалки дворца водных видов спорта появились тараканы и многоножки. Дети открывают шкафчики, в которых ползают насекомые.

На записи видно, как дети открывают шкафчики в раздевалке, внутри которых ползают насекомые.

— Тут тараканы, убирай все вещи, закрывай быстрее! — кричат юные спортсменки.

— Дети в шоке. Тренер молчит. Руководству всё равно, — подписал ролик автор.