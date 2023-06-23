Саратовский альпинист может стать первым россиянином с титулом «Корона Гималаев»

Известный саратовский альпинист Сергей Богомолов в составе экспедиции клуба «7 вершин» и «клуба 8000» начал свое восхождение на вторую по высоте гору мира К2, которая находится в Пакистане. Об этом сегодня, 23 июня сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

Сергей Георгиевич Богомолов - «Снежный барс», заслуженный мастер спорта СССР, совершивший более 60-ти восхождений высшей категории сложности практически во всех горных системах мира.

Высота новой вершины составляет 8611 метров. Она считается одной из самых труднодоступных. В случае успешного восхождения наш земляк станет первым россиянином, который получит титул «Корона Гималаев», покорив все 14 вершин высотой 8000 метров и более.

За ходом восхождения можете следить в официальном канале ведомства.