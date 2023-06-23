Саратовцы снова перевели мошенникам больше миллиона рублей

фото: Архив КП

Мошенники снова обманули двух жительниц Саратова. Об этом сегодня, 23 июня сообщает региональное ГУ МВД.

В первом случае 35-летняя женщина думала, что общается с сотрудником Центрального банка России. Потерпевшая испугалась, что на нее могут оформить кредит и по совету лжесотрудника самостоятельно оформила кредит на 1 065 500 рублей на свое имя и через банкомат перевела мошенникам 889 000 рублей.

Так же жертвой мошенников стала 82-летняя пенсионерка, которая «спасая» внучку от уголовного преследования передала неизвестному мужчине 100 тысяч рублей. Когда пожилая женщина позвонила внучке и узнала что с ней все в порядке, поняла что ее обманули.

Обе потерпевшие были осведомлены о подобных сценариях мошенников от сотрудников полиции и из средств массовой информации, но все равно поверили.

Следователями возбуждено 2 уголовных дела о мошенничестве.