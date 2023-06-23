фото: архив КП

Жители Заводского района проведут весь день без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 23 июня, в Заводском районе без воды остались жители нескольких микрорайонов.

Для устранения повреждения на водопроводе по адресу: ул. Азина, 19а подача холодной воды прекращена в дома 17а, 19а по ул. Азина.

Кроме того, так же поврежден водопровод по адресу ул. Огородная, 31а, для ремонта которого ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Карьерная, 3, 5, 6/12, Огородная, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31Б, 33, Лопатина гора, а также частного сектора по 2-му Карьерному пр.

Вернуть воду обещают к 20:00.