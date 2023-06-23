Олег Дубовенко

Олег Дубовенко: причиной пожара в детском лагере мог стать удар молнии. Комментарий министра молодежной политики и спорта Саратовской области опубликован в телеграм-канале.

Напомним, сегодня в района 8 утра в Саратове произошел пожар «Молодежный» на Кумысной Поляне. Горел медпункт .Очаг возгорания локализован. Эвакуация детей и сотрудников не потребовалась.

На место выехал министр молодёжной политики и спорта региона Олег Дубовенко. Принято решение временно разместить медпункт в административном корпусе. Точная причина возгорания устанавливается, одна из наиболее вероятных версий — удар молнии.