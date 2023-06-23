фото: Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области

У саратовского отделения «Российского союза ветеранов» открылась «Стена победителей». Об этом сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Баннер с портретами 44 земляков, среди которых маршалы, Герои Советского Союза, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий награжденными за боевые заслуги, расположен рядом с региональным отделением общественной организации «Российский союз ветеранов».

— Все дальше уходят трагические события тех лет. Мы, как потомки героев-победителей, должны рассказывать об их подвигах молодому поколению, воспитывать детей в духе патриотизма. Только вместе, только общими усилиями мы не допустим повторения тех страшных событий, — обратился к участникам Юрий Усынин, председатель регионального отделения общественной организации «Российский союз ветеранов».

Участники мероприятия присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания» и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Далее ветеранам и активистам были вручены почетный знак «Фронтовик 1941-1945 гг.», медали «За активную военно-патриотическую работу» и «Юный патриот России».