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Жителей Саратова возмутило открытие «мужского клуба» в жилом доме у церкви. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Саратовской областной Думы Александр Блатман.

По словам парламентария, к нему обратились жильцы дома №13 по улице Академика Семенова. В доме недавно открылся некий развлекательный «мужской клуб». Стоит учитывать, что рядом располагаются детские площадки, церковь и детский спортклуб.

— Насколько законно данное размещение в жилом доме? Направил запрос в надзорные органы с целью проведения проверки, — возмущен депутат.

В комментариях к публикации высказалась саратовчанка, упомянув, что на 1-й Дачной рядом с детской площадкой работает рюмочная, которая собирает вокруг себя «алкоголиков и тунеядцев». Посетовала автор комментария и на действительно функционирующий в отдельно стоящем здании «мужской клуб», который расположен в 150-200 метрах от детской площадки.

Депутат принял обращение в комментариях.