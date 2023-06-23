Фото: Архив КП

В Саратове на три дня перекрыли движение транспорта по улице Навашина. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает ПАО «Т Плюс».

Движение частного и общественного транспорта перекрыто с 9.30 сегодняшнего дня. Ограничения действуют на улице Навашина на участке между улицами Танкистов и 3-м проездом 1-го поселка имени Пугачёва.

Связано это с проведением ремонтных работ на теплосетях, срок завершения которых ориентировочно до 9.00 26 июня.

-Для безопасности жителей города на месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать свой маршрут, — информирует «Т Плюс».

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