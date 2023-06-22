фото: пресс-служба правительства области

В Саратове проведут реконструкцию исторического здания школы №2. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

На заседании Саратовской областной Думы приняли решение выделить 50 млн рублей на разработку проектов реконструкции авиационного техникума и женской гимназии. Ранее Вячеслав Володин предложил отремонтировать эти здания, чтобы передать их школе N2, и пообещал помочь с деньгами на реставрацию и реконструкцию.

В планах в течение месяца объявить конкурс на разработку проекта реконструкции авиационного техникума на углу Советской и Горького. До конца года проект должен быть готов вместе с экспертизой объекта.

На них поменяют перекрытия и укрепят фундамент. В следующем году собираются отреставрировать фасад.

На время работ 546 учеников переведут в школу № 18 на Рахова, 124. Заместитель председателя правительства области Михаил Орлов должен встретиться с родителями детей и «решить возможные сложности», отметили в пресс-службе.

Кроме того, в течение месяца чиновники собираются объявить аукцион на проект реставрации бывшего авиационного техникума на улице Горького, который станет вторым корпусом школы № 2.