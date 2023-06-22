В ходе СВО погиб саратовец Сергей Коновалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В боях в зоне СВО погиб уроженец Саратова Сергей Коновалов. Деталей биографии и обстоятельств гибели бойца не сообщается.

- Для всех жителей Саратовской области Сергей Коновалов навсегда останется достойным примером верности Родине и присяге, храбрым и мужественным защитником мирных граждан. Вечная память и слава герою! - выразил соболезнования Роман Бусаргин.

- Наш земляк с достоинством исполнил свой воинский и гражданский долг. Ценой собственной жизни он защищал интересы Родины, мирных граждан. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах. Невосполнимая утрата. Скорблю вместе с родными и близкими, - присоединилась Лада Мокроусова.