21.06.23.

В Саратовской области идет «неделя качества» дорожного полотна.

Вчера, 21 июня, межведомственная комиссия во главе с советником министра транспорта Саратовской области Сергеем Плешаковым и специалистами ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» в рамках мониторинга качества исполнения дорожных работ посетила Балаковский и Духовницкий районы.

Члены комиссии осмотрели трассу Балаково-Духовницкое, ремонт которой проводится в рамках Нацпроекта Президента РФ «Безопасные качественные дороги», а также внутрипоселковые улицы, которые восстанавливают за счет областной субсидии из расчета по три тысячи рублей на жителя. Такое масштабное мероприятие в регионе проводится впервые.

21.06.23.

Специалисты отобрали пробы АГБ-слоя, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, измерили их толщину. Далее эти образцы (керны) проверят на оборудовании в лабораториях ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». Кроме того, в качестве независимых экспертов выступили специалисты лаборатории СГТУ им. Гагарина Ю.А. Также специалисты замерили геометрические показатели дороги, такие как ровность, поперечные уклоны.

- Сегодня мы побывали на дороге Балаково-Духовницкое, участок которой протяженностью 28 километров был отремонтирован в период с мая месяца, а так же две дороги в селах Быков Отрог и Красный Яр, на которые так же были выделены средства по данной программе. Был выполнен ямочный ремонт, визуально к подрядчику претензий нет, результаты испытаний дорожно-строительных материалов будут объявлены позже, - пояснил советник министра транспорта Саратовской области Сергей Плешаков.

Основываясь на результатах мониторинга будет проведено совещание, в ходе которого будут озвучены данные лабораторных исследований каждого ведомства.