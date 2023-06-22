Транспортные полицейские Саратова встретили с юными футболистами

Фото: Детям напомнили правила поведения на объектах железнодорожного комплекса

Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте и члены Общественного совета при нем встретились с воспитанниками центра начальной подготовки футболистов Дмитрия Градиленко. Мероприятие прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

Представитель Общественного совета Сергей Барсуков провел с юными спортсменами беседу на тему ЗОЖ и пользе спорта. Он отметил, что командные виды спорта учат дружить, взаимодействовать, уважать соперников. Барсуков подчеркнул необходимость сохранения здоровья с раннего детства, чтобы оно стало фундаментом для полноценной активной взрослой жизни.

С свою очередь старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Приволжского ЛУ МВД России на транспорте Наталия Базина напомнила детям правила поведения на объектах железнодорожного комплекса. В подарок футболисты получили тематические памятки-раскраски.