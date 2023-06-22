Саратовские власти разрешили купаться на 27 пляжах

В саратовскую ГИМС подано еще 54 заявления-декларации о намерениях открыть пляж Фото: Елена Маркелова

В Саратовской области на 22 июня разрешение на эксплуатацию получили 27 пляжей. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности региона Юрий Юрин.

Из общего количества объектов составляют 13 муниципальных и 14 пляжей на базах отдыха и в детских оздоровительных лагерях. Также на сегодняшний день в саратовскую ГИМС подано 54 заявления-декларации о намерениях открыть пляж.

В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области по 27 заявлениям выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в рекреационных целях.