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НовостиОбщество22 июня 2023 10:10

В Саратове начали поиск инвестора для создания курорта «Дьяковский лес»

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

В Саратовской области начался поиск потенциального инвестора на создание туристического комплекса в Краснокутском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Речь идет об участке рядом с селом Дьяковка площадью 7 тысяч квадратных метров и здании с коммуникациями в 450 квадратных метров. По оценкам экспертов мининвеста, в объект необходимо вложить 10 миллионов рублей инвестиций. В областном правительстве уверены в привлекательности предложения, ведь она находится рядом со знаменитым Дьяковским лесом.

В ведомстве подчеркнули, что у инвесторов есть перспектива создания круглогодичного курорта «Дьяковский лес».