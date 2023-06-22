Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратове 50-летний водитель Daewoo Nexia при движении задним ходом сбил женщину во дворе дома. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 21 июня, в Заводском районе. В 11.45 на улице Тульская во дворе дома №21А 50-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался задним ходом. В результате, сбил 49-летнюю горожанку.

Пешехода госпитализировали с травмами в медучреждение.

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