Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"
В Саратове 50-летний водитель Daewoo Nexia при движении задним ходом сбил женщину во дворе дома. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вчера, 21 июня, в Заводском районе. В 11.45 на улице Тульская во дворе дома №21А 50-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался задним ходом. В результате, сбил 49-летнюю горожанку.
Пешехода госпитализировали с травмами в медучреждение.
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