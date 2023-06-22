В Саратовской области строят самый крупный порт на Волге

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Самый крупный порт на Волге будет в Балаково. Об этом сегодня, 22 июня, сообщило правительство области. В новом порту установят 4 причала общей длиной 400 метров. Первую очередь сооружений уже сдали.

В порту будут принимать металлолом и отгружать продукцию металлургического завода, в том числе, сверхдлинные рельсы. Реализацию инвестпроектов компании «Новосталь-М» обсудили на ПМЭФ-2023. Это даст толчок развитию металлургии в Саратовской области.

Холдинг уже реализует ряд проектов на общую сумму более 60 млрд рублей. Благодаря им в регионе к 2027 году появятся более 2000 рабочих мест.