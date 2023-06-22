Фото: Архив КП

В Энгельсе вор с ножом напал на трех женщин ради сумок– рецидивист задержан полицейскими. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, первый инцидент произошел 18 июня. В этот день мужчина накинулся на 18-летнюю девушку на улице Льва Кассиля. Угрожая ножом, он вырвал из рук горожанки сумку, но из-за криков девушки о помощи вернул похищенное и убежал.

На следующий день злоумышленник набросился еще на двух женщин. Ночью у дома на улице Южная он попытался отнять сумку у женщины. В ответ на сопротивления вор ударил ее несколько раз ножом в живот. Третий инцидент произошел на улице Полтавской. Там он попытался ограбить 17-летнюю девушку, запугивая ее ножом. В результате, из-за криков горожанки грабитель сбежал.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, у злоумышленника уже были проблемы с законом. Возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.