Фото: Архив КП
В Заводском районе Саратова на четыре дня перекрыли движение по улице Брянской. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба «Т Плюс».
Сегодня с 11.00 и до 14.00 26 июня движение будет ограничено на участке от Санаторного до Больничного проездов.
-Для безопасности жителей города на месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать свой маршрут,- отметили теплоэнергетики.
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