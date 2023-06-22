Леонид Ярмольник признался в симпатии Саратову как родине Олега Янковского

Леонид Ярмольник Фото: Елена Маркелова

В Саратове в рамках Больших гастролей Московского театра "Современник" побывал актер Леонид Ярмольник. Перед спектаклем "203-205" по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита», в котором он исполнил главные роли в паре с Мариной Нееловой, артист пообщался с журналистами.

Леонид Исаакович рассказал о своей деятельности зоозащитника. Ярмольник считает эту стезю очень важной для себя, ведь сегодня в России, по его словам, «выделяются деньги на отлов и животных и их уничтожение».

Актер «Современника» подчеркнул, что не считает Саратов чужим городом, поскольку долгие годы он дружил с Олегом Янковским и его женой Людмилой Зориной, которая была примой театра драмы. Он поделился воспоминаниями о своем прошлом приезде в Саратов. В 1978 году он жил в нашем городе во время службы в Театре Советской армии. Ярмольник ловил раков на реке Сазанка голыми руками и даже признался, что украдкой нарвал для их варки укропа на энгельсских дачах.

Кроме этого, Леонид Исаакович ответил на вопрос корреспондента «КП-Саратов» о самой яркой премьере уходящего театрального сезона. Актер назвал постановку «Гроза» по пьесе Александра Островского в Школе Константина Райкина. - В этой работе все великолепно, ребята работают на высочайшем уровне, - подытожил Ярмольник.

Также большим удовольствием артист назвал работу с Мариной Нееловой в постановке «203-205».