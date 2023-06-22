Сергей Сундуков возглавил Первый кассационный суд

Фото: Первый кассационный суд Саратова

Сергея Сундукова назначили исполняющим обязанности председателя Саратовского Первого кассационного суда общей юрисдикции (Саратов). Как проинформировала пресс-служба инстанции, в должность Сундуков вступил 21 июня.

Прежде исполняющий обязанности служил зампредом суда. Сергею Сундукову 67 лет. Он является выпускником Воронежского госуниверситета. В 2020 году его наградили знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени.

Прежний председатель Николай Подкопаев назначен руководителем Верховного суда Донецкой народной республики.