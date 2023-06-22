фото:Министерство внутренней политики и общественных отношений области

В Саратове в День памяти и скорби горожане зажгли сотни лампад. Об этом сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Сегодня, 22 июня, в Парке Победы на Соколовой горе состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В 3 утра собрались неравнодушные жители города, чтобы принять участие во Всероссийских акциях «Огненная картина», «Свеча памяти» и «Вахта памяти», а также почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятиях приняли участие представители органов власти, ветеранских, военно-патриотических и национально-культурных объединений, ветераны войн, активисты молодежных организаций и жители города Саратова и области.

фото:Министерство внутренней политики и общественных отношений области

Началось памятное мероприятие перед входом в Парк Победы, у самолета ЯК-38, откуда участники акции колонной прошли с зажженными лампадами к Вечному огню. У мемориала жители города приняли участие в митинге, почтили память воинов, павших на полях Великой Отечественной войны, минутой молчания, возложили цветы и горящие свечи к Вечному огню. Также у Вечного огня представителями общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост почетного караула в форме военных лет.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы» из тысяч горящих лампад выложили «Огненную картину войны» в память о 27 миллионах павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. В Парке Победы зажегся портрет Марины Расковой, в этом году 80-я годовщина со дня смерти великой летчицы.