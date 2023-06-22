Володин призвал саратовского министра образования «услышать народ» и перевести школы на односменку

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

О необходимости перевода школ Саратовской области на обучение в одну смену заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Такую задачу он поставил перед министром образования региона Михаилом Орловым.

Политик подчеркнул, что инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину. За односменное обучение ратуют родители школьников. - Вы кому служите, людям? - обратился Володин к Орлову. - Президент их слышит, а вы не слышите... Если они говорят, надо, чтобы была односменка, а в стране такие решения приняты, значит, это для нас целеполагание.

Спикер федерального парламента призвал решать задачи, которые ставит народ и глава государства.