В Саратове на сутки с 22 июня организовали подвоз воды по 17 адресам

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове сегодня, 22 июня, организовали подвоз питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба ООО «КВС».

Питьевой водой можно запастись с 05.00 22 июня до 04.30 23 июня. Адреса следующие:

10.00-11.00 – улица Огородная, 33а;

10.00-11.00 – улица Большая Садовая, 137;

11.00-12.00 – улица Пономарева, 13;

11.00-12.00 – 4-й Рабочий проезд, 3;

12.00-13.00 – 1-й Кавказский тупик, 7а;

12.00-13.00 – улица Соколовая, 306;

13.00-14.00 – улица Крымская, 15;

13.00-14.00 – улица Московская, 156а;

14.00-15.00 – улица Заречная, 2;

14.00-15.00 – улица Московская, 158;

15.00-16.00 – улицы Ново-Крекингская, 18 и Азина, 28а;

15.00-16.00 – улица 2-я Садовая, 103;

16.00-17.00 – улица Брянская, 9;

16.00-17.00 – улица Клочкова, 79;

17.00-18.00 – Санаторный проезд, 2;

17.00-18.00 – улица Клочкова, 81.

Масштабное отключение воды в областном центре случилось по причине необходимости проведения проверки коммуникаций.