Вместе с «Боевым братством» саратовцы научатся делать окопную свечу и маскировочную сеть

Брифинг 22.06.23

Сегодня, 22 июня, в министерстве спорта и молодежной политики Саратовской области состоялся брифинг, посвященный предстоящему Дню молодежи.

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко подчеркнул, что информационные площадки и различные мероприятия на патриотическую тематику пользуются большой популярностью среди молодежи.

- Сегодня молодежь действительно увлечена темой поддержки общества, страны, президента, поддержки участников СВО и День молодежи без этого не обойдется.

По словам министра, ко дню молодежи состоится патриотическая акция, совместно с Саратовским областным отделением ВООВ "Боевое братство". На различных площадках в городе будут организованы выставки оружия и боевых комплектов; желающие смогут познакомится со служебными собаками, посмотреть, как работают кинологи, пройти курс сборки и разборки боевого оружия и мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопной свечи.