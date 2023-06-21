Площадь Кумысной поляны выросла на 700 гектаров

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В Саратове продолжается расширение площади Кумысной поляны. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что на сей раз к лесопарку присоединили массив от села Еремеевка Гагаринского района до посёлка Рейник. Общая площадь лесопарка увеличилась почти на 13% - до 6200 гектаров.

- Расширение площади памятника природы призвано защитить лесные насаждения от вырубки, а территорию от незаконной застройки. В прошлом году уже принимали подобное решение. Тогда речь шла об участке площадью 900 гектаров, - заявил Роман Викторович.