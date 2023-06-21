В Саратове в День молодежи можно будет бесплатно поесть мороженого и посмотреть парусную гонку

Брифинг в министерстве спорта и молодежной политики

В рамках празднования Дня молодежи планируется проведение парусной гонки, пенной дискотеки, фестиваля уличного спорта и другие активности. Об этом сегодня, 21 июня, рассказал на брифинге министр спорта и молодежной политики Олег Дубовенко.

В этом году праздник впервые будет отмечаться не 27 июня, а в последнюю субботу месяца, то есть 24 июня. Накануне праздника в Саратове будут вручены премии Столыпина. Поощрения получают активные молодые люди с учетом их деятельности за последние три года. Всего поступили порядка 150 заявок. Из них выберут победителей по 10 номинациям. Второй год подряд будет присуждаться премия в номинации «Для молодых военнослужащих».

Планируется участие не менее 100 тысяч молодых людей. Ключевые события развернутся в Саратове 24 июня. Часть из них пройдут на пешеходной зоне улицы Волжской, часть — на новой набережной в районе летнего кинотеатра.

- Уже с 9 утра пройдут соревнования — парусная гонка в акватории реки Волга. Я хочу перечислить площадки: фестиваль уличной культуры, выступление воркаут-фристайла, самокатчиков, роллеров, скейтбордистов, брейк-дансеров. Отдельно будет спортивная площадка, где все желающие смогут сдать все нормативы ГТО, поиграть в настольный теннис. На концертной площадке выступят участники фестиваля «Студенческая весна, — рассказал чиновник.

Кроме того, на развлекательных площадках будет пенная дискотека, бесплатная раздача мороженого, фестиваль красок холи и ростовых кукол. Будет также организован пункт отбора на военную службу по контракту. Росгвардия и «Боевое братство» представят выставку техники и экипировки. С 17:00 в клубе «Оникс» начнется фестиваль «Желтая гора».

Дубовенко заявил, что у чиновников нет цели нагнать на мероприятия больше участников. Афишу будут распространять через социальные сети.