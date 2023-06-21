В Саратовской области начали снимать фильм «Степные боги»

В Саратовской области начали снимать художественный фильм под названием "Степные боги" по книге Андрея Геласимова. Об этом сообщила администрация Красноармейского района. В фильме задействованы артисты Владимир Стеклов, Павел Чинарев, Светлана Иванова, Дарья Екамасова, Сергей Грузинов и другие.

Андрей Геласимов лауреат нескольких премий. В 2009 году получил премию «Национальный бестселлер» за «Степных богов».

События книги, вышедшей в 2008 году, происходят на Дальнем Востоке в 1945 году. По сюжету, люди – местные жители и военнопленные японцы – умирают от неизвестной болезни. Главный герой, 10-летний мальчик, пытается спасти своего друга и обращается за помощью к японскому врачу. Вместе они и взывают к степным богам.

Съемки фильма стартовали в начале июня. Они пройдут также в Забайкалье, в Волгоградской области и в Москве. Премьера запланирована на 2024 год.

Организаторы процесса съемки сообщили, что требуются еще актеры. На сайте администрации указаны контакты, на которые можно сообщить о себе. К месту съемки всех желающих доставят за счет съёмочной группы. Обещан гонорар.