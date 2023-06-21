В Саратовской области ссора из-за денег привела к поножовщине

В Марксе суд вынес приговор местному жителю за покушение на убийство. Об этом сегодня, 21 июня сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Утром 22 января этого года двое мужчин находились в доме на улице Интернациональной города Маркса. К ним зашел 35-летний знакомый, которому один из них должен был денег. Гость посчитал, что должник к нему грубо отнесся и ударил его по лицу. Разозлившись на это, обвиняемый ударил своего кредитора в грудь складным ножом. Второй мужчина пытался пресечь действия своего знакомого, но тот вырвался, и вновь ударил оппонента ножом. В целях защиты потерпевшему удалось применить слезоточивый газ и выбежать на улицу. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил злоумышленника к 6, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.