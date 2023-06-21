В Саратовской области главврачам больниц запретили заниматься бизнесом

Главврачам госучреждений и их заместителям запретили заниматься коммерцией, а также через доверенных лиц, в том числе родственников. Такой закон был принят сегодня, 21 июня, в облдуме.

Ранее об этом говорил Вячеслав Володин. Причиной стали зафиксированные случаи, когда бывший главврач Петровской районной больницы открыл напротив нее частную клинику и направлял туда пациентов сдавать анализы и проходить обследования, схожая ситуация была в Энгельсском районе.

Законопроектом установлен ряд ограничений для лиц, замещающих должности руководителя и заместителя руководителя государственного учреждения здравоохранения области. В частности, им запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации; быть учредителем (участником) юридического лица.