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НовостиОбщество21 июня 2023 11:15

В Саратовской области главврачам больниц запретили заниматься бизнесом

Саратовским врачам станет невыгодно направлять пациентов в частные клиники
Светлана Курышева

Главврачам госучреждений и их заместителям запретили заниматься коммерцией, а также через доверенных лиц, в том числе родственников. Такой закон был принят сегодня, 21 июня, в облдуме.

Ранее об этом говорил Вячеслав Володин. Причиной стали зафиксированные случаи, когда бывший главврач Петровской районной больницы открыл напротив нее частную клинику и направлял туда пациентов сдавать анализы и проходить обследования, схожая ситуация была в Энгельсском районе.

Законопроектом установлен ряд ограничений для лиц, замещающих должности руководителя и заместителя руководителя государственного учреждения здравоохранения области. В частности, им запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации; быть учредителем (участником) юридического лица.