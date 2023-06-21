Саратовские бизнесмены обменяются опытом с африканскими коллегами

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Состоялось заседание круглого стола «Сделано в России. Сделано качественно». Собрание посвятили программе «Сделано в России» и вопросам популяризации российской продукции за границей.

- География экспорта Саратовской области обширна, активно развиваются новые рынки стран Ближнего Востока и Африки, стран СНГ. Во многом этому способствовали разработанные государством меры поддержки, - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Глава ведомства пригласил предпринимателей принять участие в форуме «Россия - Африка». Он пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Саратовская область представит собственный стенд.