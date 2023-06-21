На «Фестивале героев» в Алгае представили портреты саратовских участников СВО

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В селе Александров Гай прошел «Фестиваль героев». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает оргкомитет проекта «Фестиваль героев».

Фестиваль проводится в Саратовской области, как серия культурно-массовых мероприятий, с апреля по сентябре 2023 года. В рамках мероприятий рассказываетс о мужестве и героизме земляков-участников специальной военной операции.

На этот раз, в местном доме культуры состоялась встреча главы района Сергея Федечкина и общественников с родными и близкими участников специальной военной операции – Константина Бородкина, Александра Морозова, Алексея Черемпея, Кайрата Сергалиева и Андрея Новокрещенного. Все они сейчас служат в зоне СВО.

Родные на встрече отметили, что их мужчины очень скупо рассказывают о фронтовых буднях, ни на что не жалуются, но очень интересуются, как дела дома, постоянно об этом спрашивают и переживают.

Глава района отметил, что во время мобилизации никто из земляков не уклонялся от исполнения своего долга, даже имея бронь. Всего на защиту Родины из Александрово Гайского района встали 55 патриотов. Недавно в зону СВО добровольцем отправился 59-летний александровогаец.

В честь защитников Родины жителям Александрово-Гайского района концертные номера подарили солисты областного театра оперетты и воспитанники местной школы искусств.

Участники праздника ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты Саратовских героев СВО». На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Выставка пополняется в рамках реализации проекта «Фестиваль героев».

В финале прошла первая акция «Благодарность героям». Все желающие с помощью мобильной видеогруппы записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Эти краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, специальные видео со словами народной поддержки будут направлены семьям погибших героев.

Видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев».