В ДТП под Балашовом пострадал 3-летний ребенок

Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Балашовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок. Об этом министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил в телеграм-канале.

Глава ведомства уточнил, что около села Барки Балашовского столкнулись автомобилиToyota и Lana kalina. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок.

Малыш и двое взрослых отправлены попутным транспортом на госпитализацию. Остальных пострадавших осматривает фельдшер скорой помощи на месте.