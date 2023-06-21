В ДТП под Балашовом пострадал 3-летний ребенок

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Балашовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок. Об этом министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил в телеграм-канале.
Глава ведомства уточнил, что около села Барки Балашовского столкнулись автомобилиToyota и Lana kalina. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок.
Малыш и двое взрослых отправлены попутным транспортом на госпитализацию. Остальных пострадавших осматривает фельдшер скорой помощи на месте.