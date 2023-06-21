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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:30

В ДТП под Балашовом пострадал 3-летний ребенок

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Балашовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок. Об этом министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил в телеграм-канале.

Глава ведомства уточнил, что около села Барки Балашовского столкнулись автомобилиToyota и Lana kalina. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок.

Малыш и двое взрослых отправлены попутным транспортом на госпитализацию. Остальных пострадавших осматривает фельдшер скорой помощи на месте.