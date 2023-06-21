18 тысяч школьников Саратовской области получат сертификаты на путешествие по родному краю

Хвалынские дали Фото: Елена Маркелова

На развитие детского туризма в регионе будут направлены средства территориального бюджета. Эта информация была озвучена в ходе заседания Саратовской облдумы.

На эти цели выделено 97,9 миллиона рублей. В частности 18 тысяч школьников региона смогут получить сертификаты на тур по родному краю. Путешествие продлится в течение одного дня.

Ранее мы сообщали, что в ходе заседания регпарламента было решено выделить дополнительно 9 миллионов рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами.