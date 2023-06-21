В Саратове задержали молодую девушку-наркокурьера

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств с помощью интернета.

Как сегодня, 21 июня, сообщает региональный СУ СК, молодая девушка решила заработать, сбывая наркотики средств через тайниковые закладки. 19 июня 2023 года в районе гаражных кооперативов у дома по улице Романтиков города Саратова злоумышленница спрятала «закладки» с наркотиком, сфотографировала их и отправила сведения о местонахождении клиентам. В этот же день ее задержали сотрудники полиции, тем самым не дав довести свой умысел до конца.

В настоящее время ведется расследование. Подозреваемая задержана.