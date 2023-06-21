Саратовская область организует локейшн-туры для кинематографистов России

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В Саратовской области будут организованы локейшн-туры – визиты делегации режиссеров, продюсеров и сценаристов, представляющих российские киностудии для знакомства с нашим регионом. Об этом министр инвестиционной политики Александр Марченко проинформировал на заседании областной Кинокомиссии.

Организацией локейшн-туров регион поучаствует в проекте «Кино России».

- В первую очередь необходимо сформировать максимально подробную информацию о возможностях кинопроизводства в Саратовской области», - поставил задачу глава ведомства. Еще одной важной задачей он назвал максимальное освещение деятельности кинокомиссии. Актуальные новости будут размещаться на Инвестиционном портале Саратовской области, на сайте Туристского информационного центра, сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения.