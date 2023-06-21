В Саратовской области планируют выделить дополнительные 9 миллионов на поддержку семей с детьми инвалидами

Ирина Бегинина
Сегодня, 21 июня, в Саратове проходит 14-е заседание облдумы седьмого созыва.
В рамках заседания рассматривается внесение изменений в областной бюджет на 2023 год. Речь идет об увеличении расходов на сумму около 5 миллиардов рублей.
Дополнительные средства планируют направить на развитие детского туризма, ремонт школы в Турках, профессональное обучение сотрудников предприятий и другие вопросы. 50 миллионов пойдут на реставрацию исторических зданий бывшего авиационного техникум и бывшего здания женской гимназии в Саратове.
Девять миллионов пойдут на поддержку семей с детьми инвалидами.
После внесения изменений доходы областного бюджета на 2023 год составяь 153 миллиарда, а расходы 172 миллиарда.
Дефицит бюджета составит почти 19 миллиардов.