МВД: упавшие с 5 этажа 16-летние подростки праздновали день рождения

Фото: Прокуратура Саратовской области

Два 16-летних подростка выпали из окна 5 этажа в Ленинском районе Саратова. О ЧП, случившемся минувшей ночью, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Теперь региональное ГУ МВД поделилось подробностями случившегося.

Напомним, что инцидент произошел в доме 3А по улице Гвардейская областного центра.

Полицейские уточнили, что в три часа ночи подростки были в гостях на дне рождения знакомой. Ребята сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. Она обрушилась, и молодые люди рухнули на землю. Юношей госпитализировали в тяжелое состояние.

Правоохранители выяснили, что на момент происшествия в квартире находилась компания молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. По результатам проверки составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ на трех несовершеннолетних девушек, находившихся в компании, отмечавшей день рождения. Составлены административные протоколы на их родителей.

Также полицейские решают вопрос о привлечении к административной ответственности 24-летнего парня. Установлено, что он покупал спиртное к застолью.