Семья Левиных из Аткарска купила вторую «Ниву» для саратовских участников СВО

Фото: Телеграм-канал Твои герои, Саратов!

Семья Левиных из Аткарска купила военным из 94-го полка автомобиль «Нива». Об этом сообщил телеграм-канал Твои герои, Саратов!

Это уже второй внедорожник, который аткарчане передали саратовским подразделениям, участвующим в спецоперации.

- Мы узнали, что ребятам из 94 полка нужна техника и решили помочь. Выкупили «Ниву», провели техобслуживание, приобрели комплект запасной резины, - рассказал Лев Левин. Он передал машину руководителю местного отделения «Боевого братства» Денису Матыгину. Последний решил лично перегнать внедорожник зенитчикам из 94 полка.