Птицефабрика в Саратове выпустила полезные для зрения яйца с лютеином

Фото: С начала года в Саратовской области произведено 398 миллионов 400 тысяч штук яиц Фото: Елена Маркелова

Саратовская птицефабрика наладила выпуск витаминизированных яиц с лютеином. Тем самым они полезны для зрения человека. Продукт произведен в соответствии с ГОСТом.

- Полностью натуральные корма на основе пшеницы собственного производства обогащены лютеином – природным компонентом, крайне необходимым для зрения человека. Кроме того, полезной для здоровья нашу продукцию делают строжайший ветеринарный контроль и отсутствие промышленных предприятий в радиусе 70 километров, - рассказали представители птицефабрики.

В минсельхозе региона отметили, что с начала года в Саратовской области произведено 398 миллионов 400 тысяч штук яиц. Показатель на 2,9% превышает цифры аналогичного периода 2022 года.