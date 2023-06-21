Алена Бабенко, Заслуженная артистка России: "В Саратове посетила Дом Павла Кузнецова и прокачусь по Волге"

Алена Бабенко Фото: Елена Маркелова

В Саратовском академическом театре драмы имени И.С. Слонова начались "Большие гастроли" Московского театра "Современник". В первый вечер гости показали постановку Галины Волчек "Пигмалион". Перед спектаклем Заслуженная артистка России исполнительница главной роли Алена Бабенко ответила на вопросы журналистов.

По словам актрисы, ввод в "Пигмалион" можно назвать скорее "впрыгом". Она призналась, что об образе Элизы Дулиттл могла только мечтать. И когда первая исполнительница роли цветочницы, превратившейся силами профессора-фонетика, Елена Яковлева ушла из спектакля, Бабенко пришлось ввестись в постановку за неделю. Алена призналась, что работа над ролью, рисунок которой уже составлен и, сложнейшая. Вместе с тем каждый показ, по наблюдениям артистки, открывает в образе все новые грани.

Также Бабенко поделилась своими планами относительно Саратова. Она пробудет в городе три дня и уже успела побывать с экскурсией в Доме Павла Кузнецова. "Нам рассказали про ваш удивительный хлеб. Правда, угощали эклерами, которые, кстати, абсолютно не похожи на московские". В планах актрисы катание на теплоходе по Волге, поездка в Энгельс, прогулка по набережной. "С городом знакомлюсь ногами", - отметила Алена Бабенко.