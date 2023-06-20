Фото: ГИБДД по Саратову

Саратовские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с 16-летним самокатчиком. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает региональное управление МВД.

Напомним, трагедия произошла 29 мая вечером, в 17.00. На улице Институтская 31-летний водитель за рулем автомобиля Opel допустил наезд на 16-летнего юношу на электросамокате. В результате аварии молодой человек погиб.

-Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Саратовской области просит откликнуться очевидцев данного происшествия и лиц, владеющих какой-либо информацией, в том числе записями с автомобильных регистраторов, запечатлевших аварию или обстоятельства, предшествующие ДТП,-призывает полиция.

Людей, обладающих какой-либо информацией просят обратиться по телефонам: 99-49-66, 8-987-361-69-76 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет № 807/3.

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